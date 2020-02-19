شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تطبق الخناق على محافظة الجوف وتقوم بهذا العمل الصادم وفي ظل صمت وعجز من الشرعية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 07:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

لليوم الـ29 على التواصل، تواصل مليشيا التمرد الحوثية المدعومة من إيران قطع شبكتي الاتصالات والانترنت كليا عن محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، وجعلها في عزلة كلية عن العالم.

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ويشكو الألاف المواطنون في المحافظة من عزلة حقيقة عن العالم، فرضتها مليشيا الحوثي المتمردة بعد قطعها لخطوط شبكتي الاتصالات والانترنت، لافتين إلى ان هذه التصرف تحاول من خلاله المليشيا تغييب الحقيقة واسكات صوت المواطنين عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة التي ترتكبها بحقهم.

ومنذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي وحتى الآن، لا تزال شبكات الاتصالات والإنترنت مقطوعة في المحافظة بشكل كامل، يظل معها أبناءها عاجزين عن التواصل بأقاربهم خارج المحافظة.

وتعمد مليشيا الحوثي من ما بين الفينة والأخرى إلى عزل المحافظات المحررة، عن عموم اليمن والعالم من خلال قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، في الوقت الذي تتلقى فيه خسائر متواصلة في جبهات القتال على أيدي أبطال الجيش.

وأوضح مراقبون وناشطون ان المليشيا تهدف من ذلك إلى سياسة العقاب الجماعي التي يتخذونها ضد المواطنين المناهضين لها بشكل دائم، إضافة لتغطية وإخفاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق الأبرياء، وجعل هذه الجرائم طي الكتمان بسبب انعدام الوسائل لنشرها.

