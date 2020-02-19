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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أولى صور وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي عقب محاولة اغتياله.. صور حصرية

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني حتى تحقيق كامل اهدافها وتحرير العاصمة صنعاء وكافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب للاطّلاع على سير العمليات الميدانية والمواقع المحررة.

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كل ابناء اليمن في الداخل والخارج يتلقون خبر كارثي ومزلزل من سلطنة عمان، والسفارة اليمنية تعلن هذه المأساة الانسانية والفاجعة التي ابكت اليمنيين شمالا وجنوبا

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وذكر انه " لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات ان يُثني اليمنيين عن المضي لاستعادة الوطن ودحر المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية وان التضحيات الغالية تهون في سبيل الوطن وكرامته ورفعته".

وقال المقدشي إن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد المليشيا الانقلابية مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد الوطن.

وشدّد على أهمية مُضاعفة الجهود المبذولة وتحمل المسئوليات لتنفيذ المهام الموكلة للمضي قدماً في طريق الكفاح الوطني وصولاً لتحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

مُثمناً مواقف وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني لمواجهة الأخطار المُشتركة التي تقف خلفها إيران وأدواتها الحوثية التي تمدها بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لتدمير اليمن والمنطقة.