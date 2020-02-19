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صنعاء - ياسمين الخيامي - هكذا كانت تفاصيل اللحظات الأخيرة لنهاية " المخلافي " من قبل شيخ في شرعب .. يلقب بالغدر .. صورة حصرية

دارات اشتباكات عنيفة مساء امس الثلاثاء بين مجاميع مسلحة تتبع غزوان المخلافي ومجاميع اخرى تتبع غدر الشرعبي بقيادة بلطجي يلقب بالدمبي، أدت إلى إصابة غزوان المخلافي مرة ثانية. وقالت مصادر مطلعة هناك ان غزوان اصيب بطلقة نارية اخترقت معصمه وسكنت في بطنه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. أولى صور وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي عقب محاولة اغتياله.. صور حصرية وردنا الان.. اللحظات الأخيرة لنهاية ''غزوان المخلاف'' من قبل شيخ في شرعب ''يلقب بالغدر''.. صورة حصرية عاجل.. الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري جـديد ومفاجئ بتعيين هذه الشخصية .. نص القرار نجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطيبته وعمرها الحقيقي وعلاقتها به قبل الخطوبة وأين تسكن .. ويشكف الخطأ الفادح الذي وقع فيه.. (فيديو) ورد للتو.. بينهم أقرباء الوزير وعدد من مرافقيه.. ارتفاع حصيلة الانفجار الذي تعرض له موكب المقدشي والمحيط برس ينشر اسماء الشهداء.. شاهد Advertisements علا الفارس تخرج عن صمتها وتوجه رسالة عاجلة وخطيرة للسعوديين من قلب قطر.. أقسم لكم على هذا الأمر وردنا الان.. قيادي حوثي بارز يفاجأ قيادة الجماعة ويكشف حقيقة الاوضاع العسكرية في جبهات " نهم ومأرب والجوف" ( تفاصيل) لن تصدق ما يفعله بجسمك شرب كوب واحد من شرب الشاي يوميا..! رفض دفن فنانة لبنانية شهيرة بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيلها.. وأسرتها تتبرأ منها والسبب صادم لا يخطر على بال (صورة صادمة) مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’يفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟ وردنا قبل لحظات..انفجار مروع يقتل 8 من مرافقي وزير الدفاع في الحكومة الشرعية خلال تفقده لجبهة المشجح وهذا هو مصير الوزير المقدشي كل ابناء اليمن في الداخل والخارج يتلقون خبر كارثي ومزلزل من سلطنة عمان، والسفارة اليمنية تعلن هذه المأساة الانسانية والفاجعة التي ابكت اليمنيين شمالا وجنوبا بطل يمني من هذه المحافظة الجنوبية يقهر ابناء السعودية والخليج ويرفع رؤوس كل اليمنيين ويشعرهم بالفخر والاعتزاز (صورة + الاسم + ماذا فعل هذا البطل الجنوبي )

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