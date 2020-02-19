شكرا لمتابعة خبر عن نجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطيبته وعمرها الحقيقي وعلاقتها به قبل الخطوبة وأين تسكن .. ويشكف الخطأ الفادح الذي وقع فيه.. (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - نجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطيبته وعمرها الحقيقي وعلاقتها به قبل الخطوبة وأين تسكن .. ويشكف الخطأ الفادح الذي وقع فيه.. (فيديو)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطيبته وعمرها الحقيقي وعلاقتها به قبل الخطوبة وأين تسكن .. ويشكف الخطأ الفادح الذي وقع فيه.. (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.