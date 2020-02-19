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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراسل "الخليج 365": تعزيزات عسكرية ضخمة تقتحم وادي "خمر" غربي المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - عبدالله محسن
اقتحمت تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للمنطقة العسكرية الثانية، الجزء الغربي من مدينة المكلا قبل قليل بصورة عاجل.
وقال مراسل "الخليج 365": "توجهت تعزيزات عسكرية ضخمة قبل قليل إلى الجزء الجبلي من حي خمر الواقع بعد منطقة ابن سيناء".
وأضاف مراسلنا أن التعزيزات العسكرية من المحتمل انها تلقت توجيهات من قيادة المنطقة، بوجود مشتبهين بهم، في الجبال والشعاب الواقعة ما بعد منطقة خمر.
وتتمركز ثكنات عسكرية تابعة للمنطقة الثانية في الجبال المطلة على حي خمر.
الجدير بالذكر أن الشعاب والوديان الواقعة غربي المكلا، ظلت ولفترة طويلة ملاذا آمنا للجماعات الارهابية في ساحل حضرموت قبل عملية التحرير في 24 أبريل 2016.
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