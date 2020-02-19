شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجميع موظفين الدولة.. صرف جميع المرتبات عبر" كاك بنك " بجميع فروعه والوكلاء من محلات الصرافه المعتمدين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كاك بنك يعلن عن بداء صرف جميع المرتبات عبر جميع فروعه والوكلاء من محلات الصرافه المعتمدين ... يعلنcac bank عن بدء صرف نصف راتب موظفي مكتب التربية والتعليم بأمانةالعاصمة من يوم السبت ١٥فبراير ٢٠٢٠م بجميع فروع البنك بامانة العاصمة والوكلاء المعتمدين من شركات الصرافة جديد "الخليج 365" Advertisements عبر خدمة# السريع _وموبايل _موني _ فرع الزبيري _ جوار وزارة الشباب والرياضة _ فرع حدة _ امام شركة صافر _ فرع ٢٢مايو _ شارع الخمسين _ فرع ١٤ اكتوبر شارع تعز جوار دار الايتام _ فرع بغداد .شارع الستين الجنوبي _ فرع صنعاء _ جولة سباء _ مكتب جامعة صنعاء # لتحميل تطبيق الخدمه، الدخول علی موقع البنك: www.cacbank.com.ye خطوات استخدام موبايل موني في المعاملات المالية: والمدفوعات عبر الرسائل القصيرة الى الرقم 6464 :

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