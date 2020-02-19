شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق كيف كانت النهاية.. عاد من صلاة الفجر مبكرًا على غير عادته فوجد زوجته على الفراش تخونه مع عشيقها وهذا ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتشف رجل في المغرب خيانة زوجته له؛ حيث خرج لأداء صلاة الصبح، إلا أن عودته المبكرة من المسجد إلى منزله وعلى غير عادته، فضحتها له. وفوجئ الزوج بزوجته بها رفقة عشيقها بفراش الزوجية يمارسان الرذيلة؛ ليبدأ في الصراخ ليتجمع الأهالي ويحاصروا الفاعلين حتى حضرت الشرطة التي ألقت القبض على الزوجة وهي أم لطفلين رفقة عشيقها. جديد "الخليج 365" Advertisements

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