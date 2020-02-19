هيئة النقل البري تستنكر إغلاق ميناء شحن وتدين الاعتداء على ابناء المهرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تتواصل ردود الأفعال اليمنية المنددة بالأعمال الإجرامية التي يقوم بها العدوان الأمريكي السعودي في محافظة المهرة، حيث أدانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الأعمال الإجرامية التي تمارسها قوات الاحتلال السعودي بحق أبناء محافظة المهرة وإغلاق الموانئ البرية اليمنية.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الاربعاء، أن قوات الاحتلال السعودي المسيطرة على ميناء شحن البري منعت دخول السلع الغذائية و الأدوات الزراعية ما يعد مخالفة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وانتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية.

وأعتبر البيان أعمال القمع والاضطهاد التي يمارسها المحتل السعودي ضد أبناء المهرة الأحرار أعمال ارهابية وحشية بحق شعب وأرض ودولة ذو سيادة واستقلال.

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وأشار البيان الى أهمية ميناء شحن البري الذي يقدم خدمات انسانية مختلفة ويعد منفذاً تجارياً واقتصادياً بين الجمهورية اليمن وسلطنة عمان الشقيقة.

ودعاء البيان قبائل ومشا ئخ وأعيان المهرة إلى وحدة الصف لمواجهة الاحتلال السعودي الذي يحاول فرض الهيمنة على المحافظة وتضييق الخناق على أبنائها، ومنع مرور البضائع والحركة في الموانئ البرية الحدودية ومنها ميناء شحن البري الاستراتيجي.

وطالبت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان لوضع حد لتلك الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب اليمني عامة و أبناء المهرة خاصة.