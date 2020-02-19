شكرا لبحثكم عن خبر عبوة مفخخة في صرواح تقتل خمسة ضباط في موكب المقدشي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي واستشهد ثمانية من مرافقيه نتيجة انفجار لغم ارضي،عبوة مفخخة، انفجر بموكب الوزير خلال زيارته لجبهة صرواح بمحافظة مأرب .حيث اودى الانفجار حياة عدد من الجنود من ضمنهم ابن عمه قائد الحراسة الشخصي لوزير الدفاع محمد علي المقدشي في حكومة الشرعية وإصابة اخرين . و نشرت مواقع اخبارية اسماء خمسة من الشهداء وهم : 1- النقيب حمزة علي المقدشي 2- الملازم صلاح عبدالقوي المقدشي Advertisements 3- النقيب احمد صالح جحزر 4- ا لملازم هيثم منصر الجبني 5- الجندي عبدالكريم علي سعد المقدشي 5- الجندي عمر الجشوش.

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