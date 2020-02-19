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يزيد بن سلمان - شبوة - بمناسبة اليوم الوطني للبيئة جمعية الصم والبكم بلحج تشارك بنشاط لحماية البيئة

*يمني سبورت / خاص- أنوار العبدلي*

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بحضور المهندس فتحي الصعو مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بلحج نفذت جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم في مدينة الحوطة صباح اليوم الثلاثاء نشاطا توعويا ميدانيآ بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الذي يصادف كل 20 فبراير من كل عام.

حيث نفذت الجمعية مع طلابها من فئة الصم والبكم وكادرها الاداري والتعليمي نزولآ ميداني إلى بعض أحياء مدينة الحوطة مقسمين إلى خمسة فرق مستهدفين المنازل للتوعية بأهمية حماية البيئة وطرق الأستفادة من الاشياء المتروكة في المنازل ولم يعد يتم استخدامها بدل من رميها ويعود بأثر سلبي على البيئة مرافقهم بالنزول مدير فرع الهيئة العامة للبيئة فتحي الصعو والفنان عيدروس عبدون.

كذلك خلال النزول الميداني نفذت الجمعية نشاط إعادة تدوير الاشياء عن طريق جمع عدد من الاشياء كالملابس وقوارير الزجاج والبلاستيك وغير ذلك لإعادة استخدامها بطريقة مختلفة وعرضها في المعرض الذي سينفذ غدآ الاربعاء بمعرض بمنطقة الحسيني في مديرية تبن والذي تنفذه مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بلحج.