شكرا لبحثكم عن خبر المشاط يصدر سلسلة تعينات في مناصب عليا بالدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت جماعة الحوثي، الإثنين، سلسلة تعيينات لموالين لها في مناصب عليا بالدولة. وعيّن رئيس مايسمى بالمجلس السياسي التابع للجماعة مهدي المشاط، كلاً من أمين علي عبدالله البحر ، ومنصور علي علي سعيد اللكومي، عضوين في مجلس الشورى. كما عيّن القيادي الحوثي المشاط نائب مدير مكتبه سليم محمد نعمان المغلس محافظاً لمحافظة تعز. ويأتي ذلك في إطار سعي الجماعة لسيطرةعلى مجلس الشورى والمؤسسات الحكومية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

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