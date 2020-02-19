شكرا لبحثكم عن خبر تنتجه «اليمن» .. مشروب يقيك من «أخطر الأمراض» حتى بعد 90 سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت دراسة كورية جنوبية عن فوائد جديدة لمشروب الصباح المفضل القهوة. فبالإضافة إلى استعمالها كمنبه ومنشط للدماغ، قد تفيد أيضا في محاربة أمراض مزمنة منها الزهايمر.

وأجرى باحثون من جامعة “سول” ومستشفى “دونجتان ساكريد هارت” في جامعة “هاليم” دراسة عن تأثير القهوة على جسم الإنسان وتضمنت هذه الدراسة فئة من البالغين واللذين تتراوح أعمارهم بين 55-90 عاماً.

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى ظهور بروتين “بيتا-اميلويد” لدى 17.6% من الأشخاص الذين يتناولون كوبين من القهوة على الأقل يومياً، بينما ارتفعت نسبة وجود هذا البروتين إلى 27% لدى الأشخاص اللذين يتناولون أقل من كوبين من القهوة يومياً.

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مشروب منزلي يقيك من أخطر الأمراض ولهذا البروتين ارتباط باحتمالات الإصابة بمرض الزهايمر الذي يصيب الأشخاص ما فوق سن الخمسين عاماً.

بالإضافة إلى مقاومة القهوة لمرض الزهايمر وداء الرعاش “باركنسون”، للقهوة فوائد عديدة حسب ما ذكر موقع ” “Science daily حيث تساعد القهوة أيضا في محاربة تراكم الدهون وإنقاص الوزن وتقليل إنتاج الدهون الثلاثية.

ويتصدر البن اليمني قائمة المنتجات الزراعية الأكثر شهرة على مستوى العالم منذ القدم لجودته وفرادة مذاقه. ويعد اليمن البلد الوحيد الذي تزرع فيه شجرة البن في ظل ظروف مناخية وبيئية متعددة لا تتماثل مع تلك التي تزرع فيها نظيراتها في مناطق أخرى من العالم.