شكرا لبحثكم عن خبر حشد 16 دبابة عسكرية بالتعاون مع أصدقائه ليخطب فتاة يحبها – شاهد بالفيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم جندي روسي على عمل رومانسي ساعده فيه زملاؤه الجنود من الجيش الروسي، حيث قام بعمل مناورة عسكرية مع زملائه بـ16 دبابة علي شكل قلب، ثم جلس على ركبته طالبًا يدها.

والغريب في الأمر أن وزارة الدفاع الروسية لم تعاقب بل قامت بنشر مقطع الفيديو تشجيعًا للجندي علي فكرته الجديدة والتي تزامنت مع احتفالات عيد الحب.

ويظهر مقطع الفيديو الجندي دينيس كازانتسيف وهو يصطحب صديقته ألكسندرا كوبتوفا وسط الدبابات ثم جلس على ركبته ممسكًا بباقة من الورود الحمراء قائلاً: "نحن معًا منذ مدة طويلة جدًا.. لقد تجاوزنا عامل الوقت.. تزوجيني".

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وفي المقابل ردت خطيبته: "أنا لا أفهم ما يجري.. لم أكن أتوقع هذا أبدا".

ونالت الفكرة إعجاب المجتمع الروسي وسط حالة من التنافس والتسابق علي تقديم الأفكار المبتكرة في التعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم.

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