عبدالعزيز جباري يلتقي الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 التقى نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغ، على هامش أعمال الجلسة البرلمانية الدولية التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية استعراض اللقاء علاقات التعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، كما ناقش الطرفان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. وعبر الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي عن دعمه لمجلس النواب وثنائه على الدور الإيجابي الذي يقوم به المجلس. حضر اللقاء مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

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