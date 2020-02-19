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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما علاقة شيخ المهرة الإخواني علي الحريزي بالحوثيين وقطر؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - علي كامل:
كشفت مصادر مطلعة في محافظة المهرة، عن العلاقة التي تجمع الإخواني علي سالم الحريزي بالحوثيين. وأضافت مصادر "الخليج 365"، أن الحريزي يتقاضى مبلغ 20 مليون شهريا من مكتب عبدالملك الحوثي غير صفقات الأسلحة التي تسلم إلى عنده من الخارج.
وبينت المصادر أن علي الحريزي هو الذي قام بتهريب أبومالك الفيشي وأربعة مشرفين حوثيين آخرين من الطراز الأول ووقع لهم حادث في حدود محافظة المهرة آنذاك وقام هو بتغيير السيارة واوهم الامن هناك انهم تجار سيارات وصلوا للضيافة عنده.
ووفق المصادر، فإن الحريزي، استلم من دولة عمان مقابل كل مشرف يقوم بتهريبة 8 ألف ريال عماني، وعمان من قامت بتغير السيارة التي أعطاها لهم.
وتقول المصادر، إن الحريزي قبل في بداية2018 قابل شخص اسمه ابوعبدالله وهو تابع للمخابرات القطرية، وهذا الشخص عرض على الشيخ أن يجهز منطقة ذات موقع استراتيجي تدخل إليها شبكة تابعة للحوثيين عبارة عن فريق فني يقوم بإطلاق طائرات مسيرة إلى الإمارات.
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