مصادر لـ"اليمن العربي": الحريزي وأتباعه يستلمون رواتبهم من السفارة القطرية بعمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة في محافظة المهرة، أن علي سالم الحريزي ذراع التهريب والتخريب القطري بالمهرة، يستلم وأتباعه الماجورين رواتبهم من السفارة القطرية بعمان بالعملة العمانية.

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وقالت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن مالكي المصارف في المهرة يعلمون ذلك جيدا، من خلال عمليات الصرف التي يقوم بها أقارب الحريزي وأتباعه وبخاصة البدو الذين جندهم الحريزي لخدمة الأجندات القطرية في العبث والتخريب، والحوثية في عمليات التهريب للأسلحة والمخدرات.

وذكرت المصادر، أنه عثر مع بعض عناصر الحريزي الأوراق النقدية العمانية متسلسلة الأرقام..

وأضافت أن "هكذا أمر يطرح كثير من التساؤلات والشكوك، لعل أبرزها هل تورطت جهات عمانية حكومية أو شخصية، في اللعبة القطرية؟".