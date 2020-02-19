وزارة الثقافة تكرم مكتب الثقافة وفرع الهيئة العامة للآثار بتعز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

كرمت وزارة الثقافة بمدينة المكلا محافظة حضرموت ، رواد الحركة الثقافية وعدد من مكاتب الثقافة والاثار بالمحافظات المحررة حيث تم تكريم فرع مكتب الثقافة وفرع الهيئة العامة للآثار بتعز بدرع وزارة الثقافة للعام 2020 لنشاطهم وتميزهم على مستوى الجمهورية للعام 2019.

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وخلال الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة،أشاد وزير الثقافة مروان دماج، بدور الأدباء والمثقفين والمبدعين في تعزيز الصمود ومواجهة الإنقلاب وكل دعاة التطرف والكراهية مؤكدا بأن تعز الثقافة والمحاصرة هي الأفضل وفرع مكتب الثقافة هو الافضل لعام 2019 .

وعبر كلا من مدير عام مكتب الثقافة عبدالخالق سيف ومدير فرع الهيئة العامة للآثار عبدالقدوس اسحم عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يمثل تكريم لكل ابناء تعز ، مثمنين تعاون وزارة الثقافة ممثلة بوزير الثقافة مروان دماج ومحافظ المحافظة نبيل شمسان وتشجيعهم ودعمهم للانشطة الثقافية المتنوعة المقامة بالمحافظة والحفاظ على الاثار والمعالم التاريخية وحمايتها.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات والفقرات الفنية المعبرة عن الثقافة والتراث الثقافي والارث الحضاري والتاريخي لليمن على مر العصور.

حضر حفل التكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي ، ووكيل محافظة حضرموت المساعد فهمي باضاوي ومدير صندوق التراث والتنمية وليد مهدي وعدد من مدراء عموم مكتب الثقافة والاثار في عدد من المحافظات المحرررة والمهتميتن بهذا الخصوص.