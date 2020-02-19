افتتاح وتنفيذ 9 مشاريع تربوية وتعليمية في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الاستاذ جمال سالم عبدون صباح اليوم، 9 مشاريع تربوية وتعليمية بمديرية مدينة المكلا.



واكد المحافظ البحسني خلال جولته التربوية، استمرار جهود السلطة المحلية بالمحافظة بالقطاع التعليمي والتربوي والحرص الدائم على تطوير وتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية وتزويد كافة المرافق التعليمية بالمختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب وغيرها من الوسائل التعليمية والتربوية الهادفة لتنمية معارف الطلاب وتوسيع مداركهم وزيادة خبراتهم، ليتمكنوا من مواصلة مسيرة التفوق والتميز وحصد المراكز المتقدمة في الحياة العلمية والإسهام بفاعلية في تنمية حضرموت وبناء نهضتها الواعدة.

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وتقدم المحافظ البحسني بجزيل الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها الاستاذ جمال عبدون والكادر التربوي بمكتب التربية والتعليم في سبيل احداث نقلات نوعية وتغيرات جذرية في المنظومة التعليمية والتربوية وتوفير البيئة الملائمة للطلاب والوسائل التعليمية اللازمة، كما تقدم كذلك بالشكر والتقدير للمقاولين الذين انجزوا اعمال البناء والترميم والتجهيز للمرافق التربوية بالشكل المطلوب وحسب المواصفات المعتمدة والمواعيد المحددة لهم.

من جانبه أوضح الاستاذ جمال عبدون بأن المشاريع التي تم افتتاحها اليوم تضمنت، افتتاح مشروع 6 فصول مع ملحقاتها بمدرسة صلاح الدين بجول الزقاق بمنطقة الشافعي بفوة، وافتتاح 6 فصول مع ملحقاتها وإعادة تأهيل مدرسة 26 سبتمبر بمنطقة الطويلة بفوة، وافتتاح قاعات النشاط والمكتبة وغرفة المصادر والمختبر العلمي بمدرسة ابن خلدون، وافتتاح قاعة النشاط بثانوية الميناء، وافتتاح إعادة تأهيل المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين وبناء مكاتب وقاعة للمحاضرات بجانب ثانوية بن شهاب.

كما أوضح كذلك بأن المشاريع التي تم تفقد سير العمل فيها اشتملت على، تفقد التشطيبات النهائية لمشروع 18 عشر فصلا مع ملحقاتها بمجمع فاطمة الناخبي بفوة، وتفقد سير العمل في مشروع مبنى 36 فصل بمدرسة الشهيد خالد بن هامل بحي الشهيد بالمكلا، وتفقد سير الدراسة وتدشين الألعاب الجديدة بروضة 30، وتفقد سير الدراسة في مشروع إعادة تأهيل مدرسة الجماهير التاريخية.

رافقهم خلال الجولة مدير عام مديرية مدنية المكلا حسين هاشم الحامد وعدد من التربويين بالمحافظة.