شكرا لقرائتكم خبر عن أعز الرجال وأنقاهم.. إصدار يجمع مواضيع عديدة عن السلطان قابوس والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - أعز الرجال وأنقاهم.. إصدار يجمع مواضيع عديدة عن السلطان قابوس





عدن - ياسمين التهامي - أعز الرجال وأنقاهم.. إصدار يجمع مواضيع عديدة عن السلطان قابوس يُدشّنُ ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ25 التي تنطلق في 22 فبراير الجاري كتاب بعنوان /أعز الرجال وأنقاهم/ عن دار بورصة الكتب بالقاهرة من رصد ومتابعة الكاتب الصحفي أحمد بن حمدان الفارسي. يضم الكتاب في جنباته عددا من المواضيع والتقارير عن السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور /طيب الله ثراه/ التي نشرت على وكالة الأنباء العمانية، وتلفزيون سلطنة عُمان، ومركز التواصل الحكومي، والصحف العُمانية الورقية منها والإلكترونية. كما يتناول الكتاب منجزات النهضة المباركة التي تحققت في عهد السلطان قابوس بن سعيد /رحمه الله/ طيلة الخمسين عاما والجهود التي بذلها لبناء دول عصرية حديثة يشهد لها الجميع والحكمة والحنكة في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وأبرز الجوانب الحضارية في هذه المسيرة الخيرية التي شملت مختلف أرجاء هذا الوطن المعطاء، بتنوع قطاعاته ومؤسساته الرائدة. ويرصد الكتاب وسائل الإعـلام الخليجية والعربية والدولية التي كتبت وتحدثت عن مآثر السلطان قابوس وإنجازاته بالإضافة إلى كلمة الجمعية العامة للأمم المتحدة والجلسة التأبينية للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور /طيب الله ثراه/ إضافة إلى مجموعة من الصور للسلطان الراحل.









قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعز الرجال وأنقاهم.. إصدار يجمع مواضيع عديدة عن السلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.