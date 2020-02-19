شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من الملك سلمان ..تجنيس هذه الفئة من اليمنيين الذين يجيدون هذه المهنة "تفاصيل " والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - قرار عاجل من الملك سلمان ..تجنيس هذه الفئة من اليمنيين الذين يجيدون هذه المهنة "تفاصيل "





عدن - ياسمين التهامي - قرار عاجل من الملك سلمان ..تجنيس هذه الفئة من اليمنيين الذين يجيدون هذه المهنة "تفاصيل " اصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، مرسوما ملكيا لتجنيس ، يمنيين ضمن فئة الكفاءات في عدة مجالات، من مختلف دول العالم . وتحدثت صحيفة سعودية عن صدور أمر ملكي من العاهل السعودي يقضي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية. وقالت “سبق الإلكترونية”، إن الخطوة تهدف إلى استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض السعودية. وأفيد في هذا الشأن أيضا بأن الأمر الملكي قضى بالدفع “بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضا المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها”. ورأت الصحيفة السعودية، أن هذه الخطوة تأتي “وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة”. اللافت كذلك أن الأمر الملكي السعودي حدد الفئات المعنية بهذا القرار وهم العلماء الشرعيون، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران. ويستهدف هذا الإجراء أيضا “الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة”. ومن التخصصات المعنية الأخرى تلك “التي تحتاج إليها السعودية نظرا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من الملك سلمان ..تجنيس هذه الفئة من اليمنيين الذين يجيدون هذه المهنة "تفاصيل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.