شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة لاغتيال وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية انها انفجرت عبوة ناسفة، ظهر اليوم الأربعاء، استهدفت موكب وزير دفاع حكومة هادي، الفريق محمد المقدشي، في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.
و أوضحت المصادر أن الانفجار وقع أثناء زيارة المقدشي لمواقع عسكرية في مديرية صرواح، ما تسبب في سقوط قتلى و جرحى من مرافقيه.
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و بحسب المصادر وقع الانفجار قرب منطقة المشجح، ما ادى الى سقوط 8 من مرافقي المقدشي بين قتيل و جريح حتى الآن .. وربما اصابته خطيرة.
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