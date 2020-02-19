شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عند العودة لكاميرات المراقبة اكتشفوا هذه المفاجاة التي تسببت في ذلك.. حمل جماعي يثير الدهشة لـ 8 ممرضات في نفس المستشفى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في صدفة غريبة من نوعها ، حملت 8 ممرضات يعملن بمستشفى أمريكية دفعةً واحدة في نفس الوقت . وتنتظر الممرضات الولادة تباعاً ، وثلاثة منهمن علمن أن الأجنة إناث ، وثلاثة أخريات علمن أن الأجنة ذكور ، بينما لا تزال إثنتان لا تعلمان جنس الجنين . جديد "الخليج 365" Advertisements الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة الطبية بولاية كونيتيكت الأمريكية شهدت موقف مماثل في وقت سابق ، إذ كانت 7 عاملات بها حوامل . وشهدت المستشفى العام الجاري ولادة 2000 طفل ، فيما ستلد 9 حوامل أخريات به

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