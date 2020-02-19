عاجل : بعد هزيمته الساحقة في ادلب ... اردوغان يتلقى خبراً صاعقاً ... شاهد "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - قصفت قوات الجيش الليبي اليوم الثلاثاء سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر في ميناء طرابلس البحري. وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة في مواقع التواصل تصاعد أعمدة الدخان من السفينة ومواقع أخرى طالها القصف في ميناء طرابلس.



وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، خالد المحجوب، إن الجيش قصف السفينة التي كانت تحمل شحنات من الأسلحة لتسليمها للميليشيات المسلحة، مؤكداً، وفقاً لـ”العربية نت”، أنها كانت قادمة من تركيا، ولم تستهدفها قوات الجيش إلا بعدما تأكدت من حمولتها. وأكد أن إرسال الأسلحة بهذا الشكل يُعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية والجهود الأممية الرامية لوقف إطلاق النار في البلاد. وكان الاتحاد الأوروبي وافق على إرسال بعثة بحرية إلى البحر المتوسط للقيام بعملية مراقبة لمنع وصول السلاح إلى ليبيا جديد "الخليج 365" Advertisements

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