جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

ذكرت مصادر محلية، أن مقطورة غاز انفجرت فجر اليوم الاربعاء على الطريق العام الرابط بين مصفاة صافر ومدينة مارب (شمال شرق اليمن).

وقالت المصادر أن الانفجار ادى الى اشتعال النيران بالمقطورة بالكامل واعطابها، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

.ولم تشر المصادر الى أسباب الانفجار الذي ادى الى قطع الطريق لعدة ساعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار بالقرب من مصفاة صافر في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.