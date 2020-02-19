شكرا لمتابعة خبر عن فتاة طيبة وكريمة تمنح كل المال لطفلان صغيران يمارسان التسول لكنها تلقت جزاء سنمار وما وقع لها ارعب الجميع بعد هجوم شرس من احد الطفلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طليقة الملك تفجر مفاجأة تهز المملكة عن الملك وعارضة الأزياء (تفاصيل من الوزن الثقيل تنشر لأول مرة) عاجل : سعودية تخدع الجميع وتستغل ولدها وابنتها للقيام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا وتحصل على 25 مليون ريال سعودي "تفاصيل صادمه" وردنا للتو .. محمدبن زائد يباغت كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا بمكرمة أميرية لا تقدر بثمن هزت وجدان كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها ( شاهد ماذا فعل ولي عهد ابو ظبي ) وردنا الان : مجتهد يكشف عن تحركات خطيرة لـ قبيلة مطير للانتقام على تصفية ابنها اللواء الفغم ومحمد بن سلمان يتحرك بسرعت تفاصيل طارئه

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