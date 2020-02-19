شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة قطرية من "آل ثاني" تصعق بن زايد وبن سلمان ..و تقود تحرك قطري جديد ضد السعودية والإمارات!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت قطر في تحرك جديد ضد دول المقاطعة الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارت، وذلك بقيادة الشيخة علياء آل ثاني، سفيرة الدوحة لدى الأمم المتحدة.





وقال "الشيخة علياء" خلال اجتماع "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة": إن "دولة قطر تواصل دعمها لأجهزة الأمم المتحدة لتمكينها من أدائها مهامها، وبما يعزز مكانة الأمم المتحدة، ويُحقق أهدافها".

وأكدت سفيرة قطر في "الأمم المتحدة"، أن "الضغوط المختلفة لم تمنع دولة قطر من المضي بطريق التعاون الدولي واحترام المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة".

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وأضافت: أن "الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ أكثر من عامين ونصف، ومحاولة فرض إملاءات وسياسات عليها في انتهاك صارخ لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول".

وأردفت السفيرة القطرية، أن "الحصار اختراق لمبادئ ومقاصد الميثاق، وبشكل يخالف الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وختمت الشيخة علياء آل ثاني، بضرورة التأكيد على "التصدي لمثل هذه التوجهات لكفالة احترام أحكام الميثاق وتعزيز دور الأمم المتحدة".

