شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة "رويترز" تفجر مفاجأة صادمة وتكشف أسرار وحقائق جديدة عن عملية اغتيال وزير الدفاع المقدشي !!3 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 05:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عدن (رويترز) -

قالت مصادر حكومية إن ستة جنود يمنيين قتلوا عندما انفجر لغم أرضي في موكب لوزير الدفاع يوم الأربعاء لكن الوزير لم يصب بسوء.

وكان محمد علي المقدشي وزير الدفاع بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يزور جبهة قتال في صرواح. وتقع المدينة إلى الغرب من مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال مسؤولان حكوميان لرويترز إن ستة جنود قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق.

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ويشهد اليمن صراعا منذ أن أخرجت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في عام 2015 لإعادة هادي.

واشتعل العنف على خطوط قتال غربي مأرب منذ منتصف يناير كانون الثاني عندما وقع انفجار في معسكر للجيش في مأرب مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وزرعت الألغام الأرضية بكثافة في العديد من مناطق اليمن أثناء الصراع.

