شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" :تعديلات جديدة على نظام الجواز السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أن الجهات المختصة أجرت تعديلات على نظام الجواز السعودي، تضمنت حذف شرط وجود الهوية الوطنية عند إصدار جواز لمن يبلغ من العمر 15 عاماً.

وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة للجوازات تلقت خطاباً من مركز المعلومات الوطني يفيد بترقية تعديلات على نظام الجواز، مبينة أن “الجوازات” عممت لكافة المناطق للعمل على ضوء تلك التعديلات.

وأبانت أن التعديلات شملت، التعديل على إجراء تصاريح السفر بإلغاء إمكانية إصدار تصريح سفر للأنثى التي يبلغ عمرها أكبر من 21 عاماً، والمتزوجة التي بلغ عمرها 18 عاماً.

وأضافت أن التعديلات تضمنت، إظهار حالة الموافقة للأم والأب عند إصدار أو تجديد أو إلغاء الجواز السعودي، وعند إصدار أو تعديل تصريح السفر للأولاد ممن تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاماً.

