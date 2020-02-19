شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مقتل "المراهق" غزوان المخلافي ..ومصادر طبية تؤكد مقتلة متأثرا باصابته ظهر اليوم"تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 04:20 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

دارات اشتباكات عنيفة مساء امس الثلاثاء بين مجاميع مسلحة تتبع غزوان المخلافي ومجاميع اخرى تتبع غدر الشرعبي بقيادة بلطجي يلقب بالدمبي، أدت إلى إصابة غزوان المخلافي مرة ثانية.

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وقالت مصادر مطلعة هناك ان غزوان اصيب بطلقة نارية اخترقت معصمه وسكنت في بطنه.



وكان "غزوان قد أصيب بإحدى قدميه في اشتباكات عنيفة جرت، السبت الماضي، بين مسلحين يتبعون المراهق غزوان المخلافي، وآخرون يتبعون "غدر" الشرعبي.

وأضافت مصادر أن "غزوان" أصيب إصابة بليغة بإحدى رجليه بثلاثة طلقات رصاص، وتم نقله إلى المستشفى.

وأكد مصدر طبي صحة الانباء التي تتحدث عن وفاة غزوان متأثرا باصابته ظهر اليوم.