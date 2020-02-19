شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي عاجل.. "الملك سلمان" يزف بشرى سارة للسعوديين....شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - زفّ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشرى سارة للمواطنين السعوديين، خلال اعتماد ميزانية المملكة للعام الجديد.

واعتمد يوم امس الاثنين، الملك سلمان، ميزانية السعودية 2020، خلال ترأسه لجلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وأقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1441 – 1442هـ) (2020م).

وأمر خادم الحرمين، اليوم الاثنين، بتمديد صرف "بدل غلاء المعيشة"، لمستفيدي الضمان الاجتماعي من المواطنين السعوديين.

يأتي الأمر الملكي الصادر بشأن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة، بعد عام من الأمر الملكي الصادر في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019، باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد، لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

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وصدر الأمر الملكي في العام الماضي، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويتقاضى المستفيدون بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.



وتستهدف المملكة من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030، والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.

وبخصوص الميزانية، قال وزير المالية، إنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2020م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

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