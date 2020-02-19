شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشاف معجزة بشأن فيروس كورونا الذي سلطه الله على الصين ..شاهد فيديو يصدم العالم أجمع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة "مرتقون" على قناة اليوتيوب فيديو جديد كشفت من خلاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن فيروس الكورونا الذي سلطه الله على الصين وحذرنا منه ، واخبرنا بسبب انتشاره .

وفي المقطع الذي تابعة موقع "صوت المغتربين" قالت القناة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم منذ اكثر من 1400 عام تناول لحوم الحيوانات الجارحة والطيور المفترسة المسببة لهذا الفيروس .

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وقد اثبتت الابحاث العلمية الحديثة المعجزة في ذلك التحريم الذي نقله له الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل .

وقد اثبتت البحوث العلمية الأولية ان هذا الفيروس من الأفاعي ، والخفافيش ، حيث يتم اكل الحيوانات المتحركة في الصين ، لذلك فان الاصابة بهذا الفيروس ليس امر مستغرب .

وقد اثبت العلم الحديث ان الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تاكلها بسبب احتواء لحومها على سميات معينه ، تسري في دماء الانسان الى الدماغ وتؤثر على حياتهم ، ولذلك قال ابن خلدون ان العرب اكلو الابل فاكتسبو الغلظة بالطباع ، والفرس اكلو لحم الفرس فاكتسبو القسوة بالمعاملة .