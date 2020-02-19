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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. إستشهاد المقدشي وصول جثة إلى المستشفى وهذا مصيره (تفاصيل حصرية)

قالت مصادر مطلعة ان الفريق الركن محمد علي المقدشي نقل الى المستشفى العام في ومدينة مأرب وان مصيره غامض، وذلك بعد تعرضه لانفجار كبير في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب

واكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى بالانفجار وان هناك اكثر من 15 قتيلا وجريحا .

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حيث انفجرت عبوة ناسفة في موكب وزير الدفاع” محمد المقدشي” بجبهة المشجح في صرواح مأرب ادت الى مصرع واصابة اكثر من 10 مسلحن من مرافقي المقدشي ومقربين منه.

وقالت مصادر عسكرية ان الانفجار نتج عنه مقتل 4 من مرافقي المقدشي وجرح عدد اخر بينما لا يزال مصير الوزير مجهولا ولم تفصح المصادر عن مصيره.

وبحسب مصادر، افادت باسماء القتلى وهم (النقيب / حمزة علي المقدشي، والملازم / صلاح عبدالقوي المقدشي، والنقيب / احمد صالح جحزر، والملازم / هيثم منصر الجبني، والجندي / عبدالكريم علي سعد المقدشي، والجندي / عمر الجشوش).

واوضحت المصادر في حكومية إن ستة جنود يمنيين قتلوا عندما انفجر لغم أرضي في موكب لوزير الدفاع يوم الأربعاء لكن الوزير لم يصب بسوء.

وكان محمد علي المقدشي وزير الدفاع بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يزور جبهة قتال في صرواح. وتقع المدينة إلى الغرب من مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة وشرقي العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.