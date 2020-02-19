شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. بينهم أقرباء الوزير وعدد من مرافقيه.. ارتفاع حصيلة الانفجار الذي تعرض له موكب المقدشي والمحيط برس ينشر اسماء الشهداء.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. بينهم أقرباء الوزير وعدد من مرافقيه.. ارتفاع حصيلة الانفجار الذي تعرض له موكب المقدشي والمحيط برس ينشر اسماء الشهداء.. شاهد

ارتفعت حصيلة الانفجار الذي تعرض موكب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي اليوم الاربعاء الى ستة شهداء وجرح اخرين. وادى انفجار لغم ارضي في احد الاطقم المرافقة للوزير غربي مأرب الى ‏استشهاد ستة من العسكريين اثنان منهم برتبة نقيب. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. بينهم أقرباء الوزير وعدد من مرافقيه.. ارتفاع حصيلة الانفجار الذي تعرض له موكب المقدشي والمحيط برس ينشر اسماء الشهداء.. شاهد علا الفارس تخرج عن صمتها وتوجه رسالة عاجلة وخطيرة للسعوديين من قلب قطر.. أقسم لكم على هذا الأمر وردنا الان.. قيادي حوثي بارز يفاجأ قيادة الجماعة ويكشف حقيقة الاوضاع العسكرية في جبهات " نهم ومأرب والجوف" ( تفاصيل) لن تصدق ما يفعله بجسمك شرب كوب واحد من شرب الشاي يوميا..! Advertisements رفض دفن فنانة لبنانية شهيرة بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيلها.. وأسرتها تتبرأ منها والسبب صادم لا يخطر على بال (صورة صادمة) مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’يفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟ وردنا قبل لحظات..انفجار مروع يقتل 8 من مرافقي وزير الدفاع في الحكومة الشرعية خلال تفقده لجبهة المشجح وهذا هو مصير الوزير المقدشي كل ابناء اليمن في الداخل والخارج يتلقون خبر كارثي ومزلزل من سلطنة عمان، والسفارة اليمنية تعلن هذه المأساة الانسانية والفاجعة التي ابكت اليمنيين شمالا وجنوبا بطل يمني من هذه المحافظة الجنوبية يقهر ابناء السعودية والخليج ويرفع رؤوس كل اليمنيين ويشعرهم بالفخر والاعتزاز (صورة + الاسم + ماذا فعل هذا البطل الجنوبي ) ومن بين من استشهدوا عدد من اقارب الوزير المقدشي وهم النقيب حمزة علي المقدشي ،طبقا لمصادر عسكرية. وحصل الخليج 365 على اسماء الشهداء وهم : النقيب حمزة علي المقدشي، والملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، والنقيب احمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، والجندي عبدالكريم علي سعد المقدشي، والجندي عمر الجشوش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو.. بينهم أقرباء الوزير وعدد من مرافقيه.. ارتفاع حصيلة الانفجار الذي تعرض له موكب المقدشي والمحيط برس ينشر اسماء الشهداء.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.