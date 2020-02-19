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صنعاء - ياسمين الخيامي - لن تصدق ما يفعله بجسمك شرب كوب واحد من شرب الشاي يوميا..!

على الرغم من أن الشاي يعتبر من المشروبات اليومية لكن له جوانب سلبية ستجعلك تتردد في المواظبة على شربه لما له من تأثيرات جانبية على الصحة. لذا فمن المهم الانتباه الى عدم المبالغة في شرب الشاي، والسبب أن هذا قد يؤدي إلى أعراض جانبية سلبية منها زيادة الشعور بالقلق واضطرابات النوم ونقص الحديد في الدم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. بينهم أقرباء الوزير وعدد من مرافقيه.. ارتفاع حصيلة الانفجار الذي تعرض له موكب المقدشي والمحيط برس ينشر اسماء الشهداء.. شاهد علا الفارس تخرج عن صمتها وتوجه رسالة عاجلة وخطيرة للسعوديين من قلب قطر.. أقسم لكم على هذا الأمر وردنا الان.. قيادي حوثي بارز يفاجأ قيادة الجماعة ويكشف حقيقة الاوضاع العسكرية في جبهات " نهم ومأرب والجوف" ( تفاصيل) لن تصدق ما يفعله بجسمك شرب كوب واحد من شرب الشاي يوميا..! Advertisements رفض دفن فنانة لبنانية شهيرة بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيلها.. وأسرتها تتبرأ منها والسبب صادم لا يخطر على بال (صورة صادمة) مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’يفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟ وردنا قبل لحظات..انفجار مروع يقتل 8 من مرافقي وزير الدفاع في الحكومة الشرعية خلال تفقده لجبهة المشجح وهذا هو مصير الوزير المقدشي كل ابناء اليمن في الداخل والخارج يتلقون خبر كارثي ومزلزل من سلطنة عمان، والسفارة اليمنية تعلن هذه المأساة الانسانية والفاجعة التي ابكت اليمنيين شمالا وجنوبا بطل يمني من هذه المحافظة الجنوبية يقهر ابناء السعودية والخليج ويرفع رؤوس كل اليمنيين ويشعرهم بالفخر والاعتزاز (صورة + الاسم + ماذا فعل هذا البطل الجنوبي ) تعرف على أضرار شرب الشاي يوميا

كذلك من الممكن أن يلحق هذا المشروب الضرر بصحة الفم والأسنان حيث يترك البقع الصفراء أو البنية عليها، كما أن الحموضة التي تتتج عملية تخمره يمكن أن تعرض مينا الأسنان للأذى.



ويحتوي الشاي أيضاً على مادة التانين التي تجعل علمية امتصاص الدم للحديد صعبة، وهو ما يمكن أن يسبب مع مرور الوقت فقر الدم. ولهذا ينصح بالاعتدال في شربه وبتناول كوب إلى كوبين يومياً منه فقط.

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