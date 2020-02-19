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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’يفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟

شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما حادا على رئيس عربي شهير واصفا إياه بالنملة.

وقال "القاسم" تعليقا على ما يحدث في سوريا: من السخف تصوير الصراع في شمال وشرق سوريا بأنه بين تركيا ونظام الأسد، فهذا تضخيم سخيف ومبتذل لدور النظام، فكما هو معروف فإن النظام مجرد طرطور في هذه اللعبة الكبيرة. وأضاف: الصراع في شمال وشرق سوريا بين الضباع الكبار..واقحام اسم الاسد في هذه اللعبة كإقحام نملة جرباء في صراع بين الفيّلة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. بينهم أقرباء الوزير وعدد من مرافقيه.. ارتفاع حصيلة الانفجار الذي تعرض له موكب المقدشي والمحيط برس ينشر اسماء الشهداء.. شاهد علا الفارس تخرج عن صمتها وتوجه رسالة عاجلة وخطيرة للسعوديين من قلب قطر.. أقسم لكم على هذا الأمر وردنا الان.. قيادي حوثي بارز يفاجأ قيادة الجماعة ويكشف حقيقة الاوضاع العسكرية في جبهات " نهم ومأرب والجوف" ( تفاصيل) Advertisements لن تصدق ما يفعله بجسمك شرب كوب واحد من شرب الشاي يوميا..! رفض دفن فنانة لبنانية شهيرة بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيلها.. وأسرتها تتبرأ منها والسبب صادم لا يخطر على بال (صورة صادمة) مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’يفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟ وردنا قبل لحظات..انفجار مروع يقتل 8 من مرافقي وزير الدفاع في الحكومة الشرعية خلال تفقده لجبهة المشجح وهذا هو مصير الوزير المقدشي كل ابناء اليمن في الداخل والخارج يتلقون خبر كارثي ومزلزل من سلطنة عمان، والسفارة اليمنية تعلن هذه المأساة الانسانية والفاجعة التي ابكت اليمنيين شمالا وجنوبا بطل يمني من هذه المحافظة الجنوبية يقهر ابناء السعودية والخليج ويرفع رؤوس كل اليمنيين ويشعرهم بالفخر والاعتزاز (صورة + الاسم + ماذا فعل هذا البطل الجنوبي )

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