تضرر ثلاثة منازل في عدن بانهيار صخري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
أدى انهيار صخري في منطقة شعب العيدروس بمديرية كريتر، لتضرر ثلاثة منازل على الأقل، مساء الثلاثاء.
وقال سكان محليون، إن الانهيار الصخري أدى لتضرر ثلاثة منازل متجاورة، لكن دون وقوع خسائر بشرية.
وأضاف السكان أن الانهيار الصخري هو الاول من نوعه منذ سنوات، وجاء عقب حوادث انهيارات لرمال وحصى من الجبل، كون منطقة شعب العيدروس تقع بمحاذاة وعلى جبل العيدروس.
وأشاروا، إلى وجود احتمالية وقوع حوادث مشابهة وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية، خصوصاً مع تزايد هطول الأمطار على العاصمة المؤقتة عدن خلال السنتين الأخيرتين وانعكاس ذلك على المنطقة.
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