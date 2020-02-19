شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن في مديرية بعدان شرق إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المواطن "محمد صالح القاصري" قتل برصاص مسلح بمديرية بعدان شرق محافظة إب. ويأتي مقتل القاصري بعد يوم من مقتل طفل بمديرية العدين ، وبالتزامن مع مقتل المواطن "فايز قايد صالح الفهد" من أبناء مديرية السدة، حيث قتل برصاص مسلحين وسط سوق شميله بالعاصمة صنعاء. وتشهد محافظة إب والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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