مليشيا الحوثي تقتل مواطنا وتصيب آخر في سياني إب والأهالي يزيلون نقطة حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

إب - الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية على قتل مواطن وإصابة شقيقه بإحدى البلدات بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن مواطن قتل برصاص عناصر حوثية تعمل في أحد النقاط الحوثية بمديرية السياني جنوب مدينة إب.

وبحسب المصادر فإن العناصر الحوثية التي ارتكبت الجريمة هم : حاشد محمد نعمان وعيسى محمد نعمان، وأحدهم يعمل قائد للنقطة الحوثية تحت سوق النجد الأحمر جنوب مدينة إب.

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وأضافت المصادر أن المليشيا قتلت المواطن وضاح محسن دايل وأصابت شقيقه "أيوب محسن دايل" وهم من أبناء قريه الجنيد عزله عميد الداخل مديرية السياني.

وعمت حالة من الغضب والإستياء في أوساط المواطنين الذين طاردوا عناصر المليشيا عقب الجريمة، وقاموا بإزالة النقطة الحوثية بعد إحراق خيمة العناصر الحوثية والتي ارتكبت جريمة القتل البشعة بحق الشاب "وضاح".

وفي موضوع آخر لقي أحد عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعه، ويدعى أحمد علي مفتاح من أبناء مديرية القفر شمال إب، حيث لقي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة الجوف.

وفي مديرية ريف إب شيع المواطنون عادل الطاهري وإبراهيم الطاهري ومعاذ الطاهري والذين قتلوا في 28 يناير 2020م، برصاص أحد المسلحين بقرية الشرنمة بمديرية ريف إب.