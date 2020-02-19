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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تواصل قطع خطوط الاتصال والإنترنت عن الجوف لليوم 29 على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الجوف - الخليج 365
تواصل مليشيا الحوثي قطعها لخطوط الاتصالات والانترنت عن المناطق المحررة بالجوف منذ تسعة وعشرين يوماً على التوالي.
ونقلت مواقع محلية، عن مصدر في مؤسسة الاتصالات فرع الجوف قوله إن مليشيا الحوثي أقدمت على قطع خطوط الإنترنت وإخراج شركات الإتصالات عن الخدمة كليا، تزامناً تصعيدِها العسكري على الجوف منذ ما يقارب شهر.
ويشكو المواطنون في الجوف من عزلة حقيقة عن العالم، فرضتها مليشيا الحوثي في محاولة منها لتغييب الحقيقة واسكات صوت المواطنين عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة التي ترتكبها.
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