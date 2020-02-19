شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسماء الشهداء من مرافقي وزير الدفاع جراء انفجار بصرواح مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 Advertisements مأرب - الخليج 365 نجا وزير الدفاع، الفريق الركن "محمد علي المقدشي" اليوم الأربعاء، من انفجار لغم أرضي أثناء تفقده لجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وتحدثت مصادر عسكرية، أن وزير الدفاع نجا من محاولة اغتيال بلغم استهدف سيارته غرب مأرب وقتل 6 من مرافقيه. وفيما يلي ينشر "الخليج 365"، أسماء الشهداء إثر انفجار لغم أرضي خلال زيارة وزير الدفاع بمنطقة هيلان والمشجح:النقيب : حمزة علي المقدشي، الملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، النقيب احمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، الجندي عبدالكريم علي المقدشي، الجندي عمر الجشوش.

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