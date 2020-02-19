شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق جديد بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements تفق البنك المركزي اليمني مع التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية وبنك اليمن والكويت ومصرف الكريمي ، على تحديد آلية إقرار صرف المرتبات التي توقفت عقب منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة .

وقالت مصادر مطلعة ” للمشهد اليمني ” اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي اليمني أتفق مع بنك اليمن والكويت ومصرف الكريمي لإقرار إليه صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد منع الحوثيين التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة .

أضافت المصادر أن قرار تسبب في توقف مرتبات الموظفين الذين يستلموا رواتبهم في مناطق سيطرة الحوثيين وتقدم من الحكومة الشرعية لكن التحالف المدني قطع شوطا كبيرا في مجال عدم إقحام الموظفين في الصراع السياسي .

وأكدت المصادر أن البنك المركزي سوف يقوم بتزويد بنك اليمن والكويت ومصرف الكريمي بالمرتبات بينما تقوم الأخيرة بصرف هذه المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين .

هذا ولم تؤكد هذه المصادر عملية صرف المرتبات هل ستتم بالطبعة الجديدة أم القديمة وخاصة بعد اصرار الحكومة الشرعية على صرفها بالطبعة الجديدة بينما تحاول المليشيا تمرير قرارها بعدم التعامل مع الطبعة الجديدة والتي تعتبرها مزورة وتقوم بمصادرتها.



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