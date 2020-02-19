شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة العاشرة بعد المائة.. نجاة وزير الدفاع من محاولة اغتيال في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 الخليج 365 ـ مأرب نجاء وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي، من محاولة اغتيال في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن لغما أرضيا حوثيا انفجر بموكب للمقدشي ما أدى إلى مقتل عدد من من مرافقيه. Advertisements وأكدت المصادر أن المقدشي لم يصب بأذى. والجدير بالذكر تعد هذه المحاولة المرة العاشرة بعد المئة، حيث أن وزير الدفاع يقضى معظم الأوقات متنقلاً بين القاهرة والرياض وواشنطن، لزيارة نجلة العامل بسفارة بلادنا. تفاصيل أوفى لاحقا..

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