شاهد.. وصول مولدات ومعدات مشروع محطة كهرباء الشحر "40 ميقا" إلى رصيف ميناء المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365

بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رست على رصيف ميناء المكلا سفينة المولدات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء الشحر 40 ميجاوات، بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والذي نفذته شركة الإهرام طاقة بتصنيع من شركة وارتسلاء.



والقى البحسني كلمة خلال الحفل، أكد فيها على أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي ملف الكهرباء أهمية خاصة وتسعى منذ سنوات لتطويرها وإحداث نقلة نوعية فيها من خلال إنشاء محطات كهربائية تملكها السلطة المحلية بالمحافظة.

مشيرا في كلمته إلى أن مشروع الـ40 ميجاوات الجديد لمدينة الشحر والذي قارب على الإنتهاء سيساهم في حل مشكلة الانقطاعات خصوصا في فصل الصيف، لافتا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستتسلم خلال شهر يونيو القادم 50 ميقا من شركة الإهرام طاقة بعد انتهاء عقد شراء الطاقة معها وستؤول ملكية الـ50 ميقا للسلطة المحلية بالمحافظة.

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وتقدم البحسني بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام، مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى بإستمرار نحو إيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة انقطاعات الكهرباء وتوفير الطاقة المواطنين.

حضر الحفل مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت عبدالله حمران ومدير عام مديرية الشحر المهندس امين بارزيق ومدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير والمدير العام لشركة الأهرام طاقة مسعود حسن جيد ومدير فرع الشركة بحضرموت هاشم بن طالب وعدد من الوكلاء ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة.