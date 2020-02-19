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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. الميليشيا تضيف مادة "محاضرات السيد" إلى المنهج الدراسي لطلاب الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قالت مصادر محلية وأولياء أمور طلاب، إن ميليشيا الحوثي أقدمت علي إضافة مادة "محاضرات السيد" لطلاب الثانوية في محافظة صعدة، خارج المنهج المقرر من الوزارة التي يديرها "يحيى الحوثي" أخو زعيم الجماعة.
وذكرت المصادر أن الحوثين قرروا إضافة مادة لطلاب الثانوية بمستوياتهم الثلاثة، وهي عبارة عن محاضرات مصوره لزعيم الميليشيا تبث داخل فصول الطلاب في شاشات كبيره يوميا منذ دخول الطلاب الساعة الثامنة صباحا وحتى وقت الراحة.
وتابعت المصادر أن المشرفين الحوثيين في المدارس يطالبون الطلاب بتدوين نقاط لمناقشتها بعد انتهاء المحاضرات.
وعبر عدد من أولياء أمور الطلاب عن سخطهم من هذا الإجراء، واعتبروه "سرقة لأبنائهم ومحاولة لجعلهم عبارة عن (عكفة)، والزج بهم في محارق الموت تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة وإشباع لرغباته في التسيد علي اليمنيين وحكمهم".
وكان محافظ صعده محمد جابر الرازحي قد زار بعض المدارس الثانوية مطلع الاسبوع الماضي مع بداية تدشين هذه المحاضرات في المدارس وأشاد بهذه الخطوة وأنها تعتبر تحصين للطلاب ضد ما اسماه الغزو الأمريكي السعودي والإسرائيلي.
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