شكرا لمتابعة خبر عن شاهد فيديو لي حالة استنفار قصوي على السعودية كائن من جهنم يهدد السعودية وتحذير هام من خطورته _فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو .. محمدبن زائد يباغت كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا بمكرمة أميرية لا تقدر بثمن هزت وجدان كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها ( شاهد ماذا فعل ولي عهد ابو ظبي ) وردنا الان : مجتهد يكشف عن تحركات خطيرة لـ قبيلة مطير للانتقام على تصفية ابنها اللواء الفغم ومحمد بن سلمان يتحرك بسرعت تفاصيل طارئه تحذير عاجل لكل المغتربين اليمنيين في السعودية من الترحيل الفوري من المملكة بروتين الشوفان يقدم فوائد مميزة للجسم لن تجدوها بمصدر آخر

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