شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..اشتباكات عنيفة دارت اليوم الأربعاء فجرا بين عصابات مسلحة وأمن تعز،وأدت الي مقتل مخلافي..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة إن اشتباكات عنيفة دارت اليوم الأربعاء فجرا بين عصابات مسلحة وأمن تعز، أدت إلى إصابة البلطجي المراهق غزوان المخلافي.

لكن ذات المصادر أكدت قبل قليل إن المخلافي غادر الحياة نتيجة للإصابة البليغة التي أصيب بها فجر اليوم.

أقرأ أيضا :

قرار عاجل : وباء خطير يهاجم المملكة العربية السعودية ومئات الضحاية يتساقطون والسلطات تحذر "تفاصيل طارئة "

ولم يتسنَ لتعز أونلاين الحصول على معلومات مؤكدة من جهات أمنية أو طبية.

وكان "غزوان قد أصيب بإحدى قدميه في اشتباكات عنيفة جرت، السبت الماضي، بين مسلحين يتبعون المراهق غزوان المخلافي، وآخرون يتبعون "غدر" ينتمي لبلاد المذكور.

Advertisements

وأضافت مصادر أن "غزوان" أصيب إصابة بليغة بإحدى رجليه، وذلك بثلاثة طلقات رصاص، وتم نقله إلى المستشفى.

كما قتل في المواجهات ثلاثة من أفراد عصابته، فيما قتل اثنان من عصابة غدر المخلافي.

وقال مصدر طبي في مستشفى الصفوة إن قدم الصبي المخلافي معرضة للبتر بسبب الإصابة البليغة التي تلقاها اليوم.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل غزوان إلى مستشفى الروضة رفقة 15 طقم أمني، عقب وش سيارته بكيل من الذخائر وإنهائها تماما.

وتنامت في تعز بالآونة الأخيرة عصابات الفيد والأراضي، في ظل رخاوة أمنية وتسيب للجيش، وغياب تام للسلطة المحلية.

المصدر: تعز أونلاين



