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صنعاء - ياسمين الخيامي - كل ابناء اليمن في الداخل والخارج يتلقون خبر كارثي ومزلزل من سلطنة عمان، والسفارة اليمنية تعلن هذه المأساة الانسانية والفاجعة التي ابكت اليمنيين شمالا وجنوبا

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كانت هذه تفاصيل خبر كل ابناء اليمن في الداخل والخارج يتلقون خبر كارثي ومزلزل من سلطنة عمان، والسفارة اليمنية تعلن هذه المأساة الانسانية والفاجعة التي ابكت اليمنيين شمالا وجنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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