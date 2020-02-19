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صنعاء - ياسمين الخيامي - بطل يمني من هذه المحافظة الجنوبية يقهر ابناء السعودية والخليج ويرفع رؤوس كل اليمنيين ويشعرهم بالفخر والاعتزاز (صورة + الاسم + ماذا فعل هذا البطل الجنوبي )

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