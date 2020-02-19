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صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودية تخدع الجميع وتستغل ولدها وابنتها للقيام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا وتحصل على 25 مليون ريال سعودي



نصبت سيدة أعمال سعودية على 400 شخص وحصلت منهم على 25 مليون ريال ومساهمات، بعد أن أوهمتهم بأرباح أسبوعية وشهرية مغرية، ثم اختفت عن الأنظار.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن السيدة مارست نشاطها من خلال مؤسسة معتمدة باسمها وأخرى باسم ابنتها، وثالثة لأحد أبنائها، أوهمت ضحاياها باستثمارات عقارية ومالية، ووعدتهم بدخل ثابت، إلا أنها أغلقت جميع هواتفها واختفت بعد أن حصلت على الأموال.

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سعودية تخدع الجميع وتستغل ولدها وابنتها للقيام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا وتحصل على 25 مليون ريال سعودي

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