الحكومة: استمرار إيران في تهريب الأسلحة للحوثيين يمثل تدخلاً سافراً في الشأن اليمني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت الحكومة الشرعية، إن استمرار إيران في تهريب الأسلحة للحوثيين يمثل تدخلاً سافراً في الشأن اليمني.

Advertisements وأكد اجتماع للحكومة اليمنية اليوم وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية على "أن استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي وآخرها ما أعلنته البحرية الأمريكية عن ضبط سفينة أسلحة، يمثل تدخلا سافرا في الشأن اليمني". وعدّت الحكومة استمرار تهريب طهران السلاح للحوثيين "انتهاكاً لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية". ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات رادعة على نظام طهران للحد من سياساتها العدائية المهددة للآمن والسلم وانتهاكها الدائم للقرارات الدولية.

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